شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل للكاف القائمة المبدئية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يُرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اليوم الخميس، القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الشهر المقبل في كوت ديفوار، وتضم القائمة 55 لاعبًا سيتم اختصارهم لـ27 لاعبًا في القائمة النهائية التي يتم إرسالها في الثالث من يناير المقبل.

ويمتلك منتخبنا الوطني المصري، الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن المجموعات التالية: "المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو، والمجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق، والمجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا، والمجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا، والمجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا، والمجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

ويكثف مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، وطلب روي فيتوريا من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.

وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق، لذا قرر فيتوريا ان تصل بعثة مصر إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بثلاثة أيام.