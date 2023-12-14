الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، اليًوم الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، اليوم الخميس في السابعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وتنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى في السابعة مساء، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك نجح في تحقيق الفوز على حساب ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.