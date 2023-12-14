التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض اللمسات النهائية على خطة الفريق خلال المران الختامي أمس لمواجهة المصري البورسعيدي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني.

الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري ومحمود عبدالرازق شيكابالا.