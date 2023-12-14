شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مهمة تأمين قمة دورى nile أمام بلدية المحلة ..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستضيف بيراميدز نظيره بلدية المحلة على ستاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويتطلع الفريق السماوي لخطف نقاط المباراة من الفريق المحلاوي من أجل الحفاظ على قمة الدوري التي يحتلها حالياً بفارق نقطتين عن الأهلي وأن كان للأخير مباراة مؤجلة.

ويحتل بيراميدز الذي يقوده المدرب البرتغالي باتشيكو المركز الأول برصيد 16 نقطة جمعهم من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة وفاز الفريق السماوي في 5 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها ، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

أما بلدية المحلة الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف فيحتل المركز الثالث عشر في ترتيب جدول nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي ، وفاز البلدية في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبي البلدية 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وبلدية المحلة

وتنقل قنوات اون تايم سبورت مباراة بيراميدز وبلدية المحلة اليوم على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.