شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي المصري مع فريق اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد فوز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة ، ليتأهل لمواجهة النادي الأهلي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي

مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية ستقام فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة 15 ديسمبر.

وتأهل اتحاد جدة السعودي الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، لربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي ضد اتحاد جدة

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

كأس العالم للأندية 2023

ويملك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

الأهلي ضد اتحاد جدة

ويسعى الأهلي خلال مشاركته في هذه النسخة من البطولة إلى تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه في 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.

وشارك نادى اتحاد جدة مرة واحدة في كأس العالم للأندية قبل ظهوره الثانى اليوم بصفته حامل لقب الدورى السعودى والفريق المستضيف حيث ظهر لأول مرة في نسخة 2005 باليابان بعد عودة البطولة مجددا عقب توقفها 4 سنوات، وجاءت بنظام جديد يضم 7 أندية فقط.

مباريات كأس العالم للأندية 2023

تأتي مواعيد المباريات المتبقية كأس العالم للأندية 2023 كالتالي:

ربع النهائي الأول:

الأهلي واتحاد جدة الفائز من المباراة الافتتاحية - يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة.

ربع النهائي الثاني:

أوراوا الياباني وليون المكسيكي- في يوم الجمعة 15 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف، على استاد الأمير عبدالله فيصل.

نصف النهائي الأول:

فلومينينسي البرازيلي والفائز من ربع النهائي الأول- يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نصف النهائي الثاني:

مانشستر سيتي الإنجليزي والفائز من ربع النهائي الثاني - يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نهائي كأس العالم للأندية:

يوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

مباراة تحديد المركز الثالث:

يوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على استاد الأمير عبد الله فيصل.