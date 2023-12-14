شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستضيف الزمالك فى مواجهة مثيرة بالجولة التاسعة بدوري Nlle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في السابعة مساء اليوم الخميس، صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المثير بين الزمالك والمصري، والذي يقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري Nlle، حيث يبحث الفريقان عن الفوز وحصد الثلاث نقاط والتقدم في جدول مسابقة الدوري.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت القيادة الفني لمدربه معتمد جمال، باحثاً عن مواصلة الانتصارات والعروض القوية، بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق الأبيض في الدوري على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة، وشدد المدير الفني للزمالك، على أهمية مواصلة الانتصارات والقتال على كل نقطة في البطولة للعودة بالفريق إلى مكانته اللائقة بجدول المسابقة.

ويغيب عن الزمالك كل من، محمود علاء،مصطفى شلبى، وحسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى و مصطفى الزنارى.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، و في خط الدفاع محمد عبد الغنى،عمر جابر، حمزة المثلوثي،محمد عبدالشافي، وفيما يخص خط الوسط هناك نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا وإبراهيما نداى، على أن يقود الهجوم سيف الجزيرى، وأحمد مصطفى زيزو بالإضافة إلى شيكابالا.

على الجانب الآخر، حذر علي ماهر لاعبي المصري من حالة الانتعاشة الكروية التي يعيشها فريق الزمالك في الفترة الأخيرة تحت القيادة الفنية لمعتمد جمال مدرب الفريق الأبيض، خاصة بعدما حقق الزمالك العلامة الكاملة بـ3 انتصارات في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى فوزه الأخير بالدوري على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة.

وطالب المدير الفني للفريق البورسعيدي بضرورة مواصلة العروض الإيجابية لتصحيح أوضاع الفريق بجدول الدوري والعودة إلى منافسة الكبار، وذلك بعد الفوز الأخير الذي حققه المصري على إنبي بهدفين مقابل هدف، واستعاد المصري أهم عناصره بعد التعافي من الإصابة وفي مقدمتهم، إيزي إيميكا وباهر المحمدي، ويعول علي ماهر على استمرار تألق ثلاثي الفريق، إلياس الجلاصي وغلاس قناوي وميدو جابر.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقى - أحمد منصور – باهر المحمدي - عمرو سعداوى ،خط الوسط: محمود حمادة – إيزي إيميكا - محمد الشامى - إلياس الجلاصى - غيلاس قناوى ،الهجوم: فخرالدين يوسف.