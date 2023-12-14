شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدث لوسائل الإعلام الليلة عن مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفني للأهلي على قيام 3 لاعبين من الفريق بالحديث لوسائل الإعلام المختلفة قبل المران الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، والذي سيقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية ؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كما تقرر فتح مران الفريق اليوم لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وعقب المران يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة وتفقد الملعب على الطبيعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.