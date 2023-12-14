دوري الأبطال.. سان جيرمان يتأهل بعناء إلى ثمن النهائي وميلان يذهب إلى اليورو ليغ

تأهل باريس سان جيرمان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل خسارة نيوكاسل الإنجليزي أمام ضيفه ميلان الإيطالي 2-1، بالتزامن مع تعادل الفريق الفرنسي ومضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله يوم الأربعاء في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة السادسة.



وأوفت المواجهة المنتظرة بين باريس سان جيرمان ودورتموند بوعودها وسط الأداء الهجومي من الجانبين وخاصة الفريق الضيف الذي كان يحتاج للفوز كي يتأهل بعيداً عن انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين نيوكاسل وميلان.



وأهدر باريس سان جيرمان فرصة افتتاح التسجيل من فرص محققة في ثلاث مناسبات على الأقل في الشوط الأول لتزداد الضغوط على البطل الفرنسي بعدما انتهت أول 45 دقيقة من المباراة الأخرى بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.



واستغل بوروسيا دورتموند حالة الارتباك في دفاع باريس سان جيرمان في وقت مبكر من النصف الثاني ليتقدم بالنتيجة بفضل كريم أديمي (53).



وردّ زاير إيمري بعد ثلاث دقائق فقط بهدف التعادل الذي أعاد باريس سان جيرمان إلى المواجهة (56).



وواصل باريس سان جيرمان ضغطه على منافسه ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني مع الدقيقة السادسة والسبعين بعد تسديدة محكمة من كيليان مبابي، إلا أنّ تقنية الفيديو تدخلت ليتم إلغاء الهدف بحجة وجود تسلل على مبابي.



وانخفض أداء معظم لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية بعد الجهد الكبير الذي بذل في أول 75 دقيقة لتنتهي المباراة بالتعادل.



وصار رصيد باريس سان جيرمان 8 نقاط في المركز الثاني بفضل قاعدة المواجهات المباشرة أمام ميلان الذي امتلك ذات العدد من النقاط ليتأهل الأخير إلى الدوري الأوروبي فيما آلت الصدارة لدورتموند بـ11 نقطة وحل نيوكاسل في المركز الأخير بخمس نقاط.



وفي ذات المجموعة انتصر ميلان الإيطالي على مضيفه نيوكاسل الإنجليزي 2-1.



وكان من الممكن أن يتواجد ميلان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكن تعادل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند أهدى البطاقة الثانية للفريق الفرنسي بسبب تفوقه على ميلان بالمواجهات المباشرة.



وحسم نيوكاسل الشوط الأول لصالحه بعد هدف من البرازيلي جولينتون في الدقيقة الثالثة والثلاثين.



وعدّل الأميركي بوليسيتش النتيجة بعد مروار 14 دقيقة على الشوط الثاني ليضع أصحاب الأرض تحت الضغط.



واستغل النيجيري تشوكويزي اندفاع نيوكاسل للتسجيل عندما أهدى ميلان الهدف الثاني قبل ست دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.



ورفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل الأخير، فيما ذهبت صدارة المجموعة لبوروسيا دورتموند (11 نقطة) والمركز الثاني لباريس سان جيرمان (8 نقاط).



بي إن سبورت

