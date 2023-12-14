ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، علي نظيره سانت جيلواز التركي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي، والتي يحتضنها ملعب "لوتو بارك".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام سانت جيلواز اليوم في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، كونساه، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: هارفي إليوت، داروين نونيز، لويس دياز.

وقرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استبعاد عدد كبير من النجوم أبرزهم هداف الفريق محمد صلاح لإراحته مع الوضع في الاعتبار ان المباراة بمثابة تحصيل حاصل.

موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

تُذاع مباراة ليفربول وسانت جيلواز عبر قناة beIN Sports HD 1 ويعلق علي المباراة جواد بدة.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الأول برصيد 12 نقطة وحسم تأهله للدور الثاني، وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الإنجليزي.

في حين أن سانت جيلواز يمتلك 5 نقاط في الوقت الحالي، في المركز الثالث، ويسعى للانتصار منتظرًا خسارة تولوز أمام لاسك.