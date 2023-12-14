الأهلي يؤدي مران الختامي لمواجهة الاتحاد في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس مرانًا مفتوحا لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة؛ على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادا لمواجهة اتحاد جدة غدا الجمعة.

وعقب المران يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة وتفقد الملعب على الطبيعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة SSC الرياضية بصوت المعلقين فهد العتيبي و مدحت شلبي.