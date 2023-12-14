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موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث تقام مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة التاسعه من .

 

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك والمصري في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت .

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر فضائية Ontime sports1.

 

ترتيب الزمالك والمصري والبورسعيدي في جدول الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 7 لقاءات، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

أما المصري فيأتي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، حصل عليها من 4 انتصارات، فيما نال 3 هزائم، ولم يحقق نتيجة التعادل حتى الآن.

 

قائمة الزمالك لمباراة المصري في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

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