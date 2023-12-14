الزمالك والمصري.. غيابات بالجملة للأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه معتمد جمال، لمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي

وتضم قائمة الزمالك لمباراة المصري التي أعلن عنها معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد مصطفى زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي

1- محمود علاء (إصابة)

2- حسام عبد المجيد (إصابة)

3- مصطفى شلبي (إصابة)

4- أحمد فتوح (عدم الجاهزية)

5- محمد صبحي (عدم الجاهزية)

6- مصطفي الزناري (عدم الجاهزية)

7- أحمد زكي (لأسباب فنية)

8- محمد حسام بيسو (لأسباب فنية)

9- حاتم سكر (لأسباب فنية)

يحتل فريق الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 7 لقاءات، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

بينما المصري فيأتي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، حصل عليها من 4 انتصارات، فيما نال 3 هزائم، ولم يحقق نتيجة التعادل حتى الآن.

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