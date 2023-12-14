تاريخ مواجهات الزمالك والمصري قبل الصدام الكروي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة علي صفيح ساخن، تجمع بين فريقي الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي العريقين، والتي يحتضنها ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري المصري.

وتعد مباراة الزمالك والمصري من المواجهات التي تحظي بجماهيرية كبيرة نظرا لتاريخ الفريقين الكبير، إذ تم إنشاء الناديين قبل ما يزيد عن 100 عام، التقى الفريقان خلالها في 125 مباراة.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

نجح الزمالك في تحقيق الفوز بـ74 مباراة، فيما اقتنص المصري الانتصار في 21 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 30 لقاء.

واستطاع لاعبو الزمالك على مدار التاريخ تسجيل 202 هدف فى شباك أبناء فريق المصري، فيما سجل لاعبو الأخير 93 هدفًا.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر فوز تحقق في تاريخ مواجهات الفريقين، كان لصالح الزمالك على حساب المصرى بنتيجة 6 أهداف دون رد.

وآخر مباراة جمعت بين فريقي الزمالك والمصري كانت في الرابع من أبريل الماضي، بالجولة 22 من عمر الدوري موسم 2022-2023، وفاز بها الفريق البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز العاشر في سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين، فيما نال خسارتين.

أما المصري فيأتي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، حصل عليها من 4 انتصارات، فيما نال 3 هزائم، ولم يحقق نتيجة التعادل حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك والمصري في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر فضائية Ontime sports1.