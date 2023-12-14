ترتيب ليفربول في الدوري الأوروبي قبل الجولة الأخيرة

يستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح للمواجهة المرتقبة أمام نادي سانت جيلواز،في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي” اليوروباليج”.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي سانت جيلواز على ملعب لوتو بارك ضمن فعاليات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وستنطلق مواجهة الريدز أمام سانت جيلواز اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة إلاربع مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة إلاربع بتوقيت السعودية.

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ويدخل ليفربول هذه المباراة في المرتبة الأولى برصيد 12 نقطة حيث حسم تأهله إلى دور الـ16 بالمسابقة الأوروبية بينما يحتل فريق سانت المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط.

ترتيب ليفربول في الدوري الأوروبي

وجاء ترتيب مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي كالتالي:

1 – ليفربول ( 12)

2- تولوز الفرنسي (8)

3- سانت جيلواز (5)

4- لاسك لينز (3)

قائمة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي :

حراسة المرمى: كيليهير، مارسيلو بيتالوجا، فابيان مروزيك.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس، تشامبيرس، كونور برادلي، كالوم سكانلون، كونساه.

وسط الملعب: جيمس ماكنويل، توم هيل، جرافينبيرخ، هارفي إليوت، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو.

الهجوم: كايدي جوردون، بن دوك، لويس كوماس، كودي جاكبو، داروين نونيز، لويس دياز.