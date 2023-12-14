شوبير يكشف تشكيل الاهلي أمام الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن تشكيل النادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي الاتحاد السعودي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي فريق الاهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر أمام الاتحاد السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية على ملعب “الجوهرة المشعة” بـ جدة.

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام الاتحاد السعودي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.

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وأكد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس أن تشكيل المارد الأحمر قد يشهد مفاجأة وهي الدفع بأكرم توفيق على حساب محمد هاني في الجبهة اليمنى.

وأضاف شوبير في تصريحاته أن تشكيل الاهلي قد يكون على النحو الأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق «محمد هاني»، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا

وافاد بأن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم المارد الأحمر سيكون لدى كولر الورقة الأولى من على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى منح الفرصة لثنائي طاهر محمد طاهر وأفشة في الشوط الثاني.