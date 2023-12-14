تشكيل ليفربول المتوقع أونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي.. موقف محمد صلاح

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفاً على منافسه أونيون سان جيلواز البلجيكي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويتواجد ليفربول في المجموعة الخامسة رفقة سانت جيلواز وتولوز الفرنسي ولاسك النمساوي.

وضمن ليفربول التأهل للدور المقبل بعد تصدره جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني، بينما جيلواز يسعى إلى تحقيق الفوز مع خسارة تولوز أمام لاسك من أجل التأهل.

وشهدت قائمة ليفربول لمواجهة اليوم غياب العديد من نجوم الفريق على رأسهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وتريند ألكسندر أرنولد.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : كيليهر

الدفاع : براديلي، كوانساه، كوناتي، جوميز

الوسط : إليوت، كيرتيس جونز، جرافينبيرش

الهجوم : بن دوك، جاكبو، دياز