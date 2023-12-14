3 قنوات مجانية تذيع مواجهة الاهلي أمام الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

تتجه أنظار الساحرة المستديرة نحو المباراة المرتقبة التي تجمع بين الاهلي أمام الاتحاد السعودي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وستنطلق مواجهة فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام الاتحاد السعودي غدًا الجمعة الموافق 15 ديسمبر المقبل في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ صافرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.

وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات ” SSC” الرياضية السعودية لكنها مشفرة وليست مجانية بالإضافة إلى منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

قنوات مفتوحة تذيع مباراة الاهلي أمام الاتحاد السعودي

وستنقل مواجهة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، بخلاف قناة SSC السعودية، وهي:

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500