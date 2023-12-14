ريال مدريد يخطط لخطف نجم بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقة قوية في صيف 2024، من فريق بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة «ديفينسا سنترال» أن ريال مدريد سيعوض رحيل توني كروس عن صفوف “الملكي” عقب نهاية الموسم الحالي، بالتعاقد مع بديل رائع بسعر مناسب.

وأوضحت: “دخل النجم جوشوا كيميتش دائرة اهتمامات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، خاصة بعدما تردد أن بايرن ميونخ يستعد لعرضه للبيع في الصيف المقبل، في حال لم يتم تجديد عقده مع الفريق”.

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وتابعت: “كروس يفكر في اعتزال كرة القدم، والتعاقد مع بديل أمر مهم بالنسبة إلى “الميرنغي” في الوقت الذي يتبقى فيه عاماً واحداً في عقد كيميتش مع ناديه”.

وأضافت: “ريال مدريد قد يحصل على خدمات الدولي الألماني مقابل 50 مليون يورو، خاصة أن “البافاري” لن يستطيع المبالغة في المقابل المادي بسبب أن اللاعب يمكنه الرحيل في الموسم التالي”.

واختتمت: “رغم أن بايرن ميونخ لا يأمل في انتقال كيميتش إلى نادٍ منافس، مثلما حدث عندما وافق على رحيل كروس إلى الريال مقابل 25 مليون يورو في هدية ثمينة، ولكن النادي الألماني قد يكون مضطراً لهذا الخيار تجنباً لخسارة خدماته مجاناً، في الوقت الذي أيضاً يدخل فيه كيميتش اهتمامات برشلونة للتعاقد معه في الموسم المقبل”.