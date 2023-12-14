منافس ريال مدريد المحتمل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ضمن فريق ريال مدريد الإسباني التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في ٦ مباريات.

وحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» فإن هذه المرة هي الثالثة التي يصل فيها النادي الملكي إلى هذا الرقم القياسي بعد تحقيقه في نسختي 2011-12، مع جوزيه مورينيو على مقاعد البدلاء، و2014-15، في المرحلة الأولى لكارلو أنشيلوتي كمدرب لريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في تاريخ المسابقة القارية الكبرى للأندية، فقط ريال مدريد وبايرن ميونخ أنهوا الدوري ثلاث مرات، وفازوا في جميع مبارياتهم. كما حققها برشلونة، ليفربول، ميلان، أياكس، سبارتاك موسكو وباريس سان جيرمان في مناسبة واحدة.

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وسيلتقي ريال مدريد، الذي حصل بالفعل على 42 مليون يورو في دوري أبطال أوروبا هذا، يوم الاثنين 18 ديسمبر، مع منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في القرعة التي ستقام في بيت كرة القدم الأوروبية في نيون. (12:00 مساء.). سيتم تصنيف رجال أنشيلوتي بعد حصولهم على المركز الأول في المجموعة الثالثة.

كما أنه من بين المنافسين السبعة المحتملين لريال مدريد في دور الـ16، يبرز فريق يعاني مثل باريس سان جيرمان بقيادة كيليان مبابي ولويس إنريكي، اللذين لم يتمكنا يوم الأربعاء من تجاوز التعادل (1-1) خلال. زيارتهم لدورتموند واحتل المركز الثاني في مجموعته.

وسيلعب ريال مدريد في الدور التالي أمام واحد من هذه الأندية: إنتر ميلان ولاتسيو وكوبنهاجن وأيندهوفن وأيندهوفن ولايبزيج وبورتو.

وسيلعب ريال مدريد مباراة الذهاب خارج أرضه أيام 13، 14، 20 أو 21 فبراير. وستقام مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو أيام 5، 6، 12 أو 13 مارس.