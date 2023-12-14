صلاح خارج القائمة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، للمباراة الأخيرة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، أمام نظيره سانت يجلواز البلجيكي، مساء اليوم الخميس.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره سانت يجلواز البلجيكي على ملعب "لوتو بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 12نقطة، وجاء سانت جيلواز في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ومنح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح راحة من مواجهة اليوم، بعد حسم الريدز تأهله للدور المقبل.

موعد مباراة ليفربول و سانت يجلواز البلجيكي:

تقام مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على قنوات beIN Sports HD 1.

وإليكم تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، كونساه، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: هارفي إليوت، داروين نونيز، لويس دياز.