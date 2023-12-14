حسن مصطفى يكشف خطة الأهلي لتحقيق الفوز على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طالب حسن مصطفى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، لاعبي فريق الأهلي بالتركيز الشديد في المواجهة الصعبة أمام اتحاد جدة السعودي، غدًا الجمعة.

وقال "مصطفى"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "اي تي سي"، إن اتحاد جدة خسر أكثر من مباراة في الدوري السعودي، أبرزهم الخسارة الأخيرة أمام ضمك الذي يلعب له طارق حامد.

وأوضح أن التعاقد مع كانتي وفابينيو كان وراء رحيل طارق حامد في النهاية، الذي كان يقدم مستوى مميزًا مع الاتحاد، مشيرًا إلى أن اتحاد جدة دائما ما يسقط أمام الهلال في الكلاسيكو، ولا يفوز في المباريات الكبيرة.

وأفاد أن المباراة أمام الأهلي ستشهد حالة تركيز شديدة من جانب اللاعبين، وهم يواجهون عناصر مميزة من الصف الأول في أوروبا انتقلوا للعميد، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع حالة الأهلي البدنية في الفترة الأخيرة لكن الأمور ستكون مختلفة أمام الاتحاد، وعلى اللاعبين التعامل بشكل جيد، والتركيز في الضغط العالٍ والكرة الثانية.

ولفت إلى أن يجب الضغط على مهاجمي فريق اتحاد جدة، ومقابلتهم بشكل قوي في وسط الملعب، ومنعهم من التسديد.

ويرى حسن مصطفى، أن مارسيل كولر سيبدأ المباراة دفاعيًا مع استغلال خط الهجوم في المرتدات، والضغط العالي على الاتحاد لن يفيد كثيرًا، خاصة وأن الحالة البدنية للاعبي الأهلي أقل من الموسم الماضي، ولكن الروح والتركيز سيساهمان في ظهور الفريق بشكل قوي.

وأشار إلى أن حمدي فتحي كان مؤثرًا في الأدوار الدفاعية ويبذل مجهودا كبيرا على المستوى الدفاعي ويغطي خلف علي معلول.

وتوقع حسن مصطفى تشكيل مباراة الأهلي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا