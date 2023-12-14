على رأسهم محمود علاء.. 7 غيابا تضرب الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة، خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري البورسعيدي.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم الخميس في السابعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف نادي الزمالك في مواجهة المصري سبعة لاعبين، لأسباب مختلفة وهم: مصطفى شلبي وحسام عبدالمجيد للإصابة، وحاتم محمد سكر ومحمود علاء لأسباب فنية.

كما يغيب الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي نظرا لخضوعهم لبرنامج تأهيلي بعد انتهائهم من الإيقاف الذي تم توقيعه عليهم من جانب مجلس الإدارة.