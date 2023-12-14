شوبير يحذر كولر ويتوقع تشكيل الأهلي أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تخوفه الشديد من حالة التركيز التي عليها لاعبي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، أن تأتي بنتائج سلبية في مباراة الغد أمام اتحاد جدة السعودي.

وقال "شوبير"، في تصريحات تلفزيونية، على فضائية "اون تايم سبورتس"، إنه هناك تركيز كبير بين لاعبي الأهلي في التدريبات الجماعية في السعودية، لكنه يخشى أن هذا التركيز يصاحبه التوتر والشد العصبي، مؤكدًا أن هذا الأمر سوف يضع اللاعبين تحت ضغوط ضمن سياق المباراة ويجعلهم يضيعون كثير من الفرص.

وأضاف أن شدة التركيز والضغط العصبي ينتج عنه إصابات وتوتر وأخطاء في التمرير، متمنيًا عدم حدوث تلك الأمور في المباراة بين الأهلي واتحاد جدة، مطالبًا لاعبي الأهلي بإنهاء المباراة سريعًا وعدم الوصول للأشواط الإضافية.

وأكمل: "اللاعبين الغير مقيدين يتدربون بتركيز شديد في المران الجماعي وكأنهم هيلعبوا ودا مدي انطباع كويس عند المدرب ان الفريق كله في مركب واحدة، لأن الأهلي عنده فرصة يغير الأسماء لغاية بكرا لو حد اتصاب".

وتابع: "أتمنى كولر يكون مركز ويختار التشكيلة الصح لهذا اللقاء، لأن المهمة الرئيسية وهي كيف تفوز وتتأهل لمواجهة فلومينيسي".

وأردف: "كولر ممكن يدفع بمحمد مجد أفشة كبديل وطاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة، وأكرم توفيق وربيعة للدفاع".

وإليكم تشكيل الأهلي المتوقع من أحمد شوبير:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ياسر إبراهيم وعبدالمنعم وعلي معلول

خط الوسط: مروان عطية امام عاشور وأليو ديانج

خط الدفاع: بيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات