"ازاي تلعبوا الفترة الجاية".. كواليس جلسة معتمد جمال مع ثلاثي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مع الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، ثلاثي الفريق، بعد انتهاء الإيقاف، وعودتهم للتدريبات الجماعية.

وقال حتحوت، في تصريحات تلفزيونية، على فضائية "صدى البلد"، أن مدرب الزمالك اجتمع مع الثلاثي وطالبهم بأداء تدريبات مكثفة ليكونوا جاهزين من فنيًا وبدنيًا بعد غيابهم عن التدريبات الفريق خلال فترة الماضية.

وأوضح أن معتمد جمال طالب ثلاثي بضرورة التركيز الشديد داخل وخارج الملعب وعدم الانشغال بأي أمور أخرى قد تبعدهم عن تركيزهم والابتعاد عن إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن معتمد جمال حمل ثلاثي الفريق مسؤولية ما حدث، وأكد لهم أنهم أخطأوا في حق أنفسهم بسبب ما فعلوه وعليهم أن يقدروا غضب جماهير الزمالك.

وأكد أن معتمد جمال طلب من أحمد فتوح وصبحي إنهاء أزمة ملف تجديد عقودهم مع الزمالك حتى لا يثيرون أزمات من جديد وإنهاء تلك الأزمة.

وتابع: "الزمالك أظهر العين الحمراء لكل لاعبيه وابرزهم الثلاثة اللي أخطوا، وأنهم رجعوهم التدريبات مش معناه نسيان أخطائهم اللي عملوها مش معنى كدا أنهم يصححوا أخطائهم عشان يرجعوا يغلطوا مرة تانية من جديد".

وأكمل: "معتمد جمال يريد استخدام صبحي وفتوح فنيا في المرحلة القادمة ومش هيعرف يستخدمهم إلا إذا إدارة الزمالك أخدت قرار بعد التجديد ورسالته واضح الغرض منها ازاي تلعبوا الفترة الجاية لما تجددوا".