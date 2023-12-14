شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile.

الزمالك يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى البورسعيدى 9.48 مليون يورو.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت القيادة الفنى لمدربه معتمد جمال، باحثاً عن مواصلة الانتصارات والعروض القوية، ويغيب عن الزمالك، مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى ومصطفى الزنارى مالم يتم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى والجهاز الفنى للفريق بالعفو عنهم وعودتهم للمشاركة، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش العائد من الإصابة حيث فضل الجهاز الفنى عودته للمشاركة تدريجياً على أن تكون فى الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع محمود علاء،عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمد عبدالشافى، وفيما يخص خط الوسط من المتوقع أن يعتمد على نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا وإبراهيما نداى، على أن يقود الهجوم سيف الجزيرى، وأحمد مصطفى زيزو بالإضافة إلى شيكابالا.

على الجانب الآخر، حذر على ماهر لاعبى المصرى من حالة الانتعاشة الكروية التى يعيشها فريق الزمالك فى الفترة الأخيرة تحت القيادة الفنية لمعتمد جمال مدرب الفريق الأبيض، خاصة بعدما حقق الزمالك العلامة الكاملة بـ3 انتصارات فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى فوزه الأخير بالدورى على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد فى حراسة المرمى، كريم العراقى - أحمد منصور – باهر المحمدى - عمرو سعداوى، خط الوسط: محمود حمادة – إيزى إيميكا - محمد الشامى - إلياس الجلاصى - غيلاس قناوى، الهجوم: فخرالدين يوسف.