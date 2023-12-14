شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية من كبار الأهلى قبل موقعة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص اللاعبين الكبار في صفوف الأهلي على عقد جلسات تحفيزية متواصلة مع باقي اللاعبين، من أجل تحفيزهم على تقديم مستويات قوية أمام اتحاد جدة في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتعاهد لاعبو الأهلي على تقديم أفضل مستوى فني وبدني خلال مباراة اتحاد جدة وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، خاصة التركيز وإنهاء الهجمة بشكل صحيح وضرورة بذل الجهد واللعب بروح قتالية لمصالحة جماهير الأهلي الغاضبة من سوء النتائج.

وحرص أكثر من لاعب من أصحاب الخبرة مثل محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمود كهربا وأفشة وحسين الشحات على عقد جلسات مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم على ضرورة تقديم مستوى قوي يليق باسم بطل افريقيا وتاريخ مشاركاته في مونديال الأندية، وتصحيح المسار بعدما شهد تراجعا كبيرا في النتائج والأداء بالفترة الماضية.

رغم مشاركة محمود متولي مدافع الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية مؤخراً إلا أنه سيظل خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر بشكل مؤقت لحين المشاركة فترة طويلة في التدريبات الجماعية حتى لا تتجدد إصابته في العضلة الأمامية التي عانى منها اللاعب طويلاً خلال الفترة الماضية.

وشارك محمود متولي في مران الأهلي الجماعي أول أمس ، الأثنين، بالقاهرة قبل سفر بعثة الفريق للسعودية للمشاركة في مونديال الأندية بعد التعافي من الإصابة التي حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الماضية بسبب إصابته في العضلة الأمامية بالقدمين اليُمنى واليُسرى وخاض برنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية.

ورغم مشاركة متولي في التدريبات الجماعية إلا أنه سيظل خارج حسابات الجهاز الفني ولن يكون جاهز للمشاركة في السوبر المصري يومي 22 و25 ديسمبر الجاري بالأمارات حال إحتياج الجهاز الفني له خوفاً من تجدد الإصابة.