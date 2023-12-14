شوبير: موديست مفاجأة كولر لاتحاد جدة ويفكر فى توظيف طاهر مهاجما

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت أف إم: "التشكيل الأقرب من وجهة نظرى هو الدفع بمحمد الشناوى، وأمامه محمد هانى أو أكرم "لأن كولر بيثق فيه في المباريات الكبيرة"، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول، وأمامهم الثلاثى مروان عطية وديانج، إمام عاشور، وفى الهجوم بيرسى تاو، كهربا، حسين الشحات".

وأضاف: شوبير: "موديست سيكون هو التبديل الأول الهجومى، وكولر يرى أن الفرنسي يفضل هذه الأجواء العالمية وقد تدفعه إلى التألق والظهور بشكل قوى".

وتابع: "طاهر محمد طاهر سيكون أيضا من أسلحة مارسيل كولر خلال سير اللقاء، حيث يثق المدير الفني في امكانياته الفنية وقد يدفع به في الجناح أو الهجوم حال عدم ظهور أنطوني موديست بالشكل المطلوب".