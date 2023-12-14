شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام معتمد جمال مع الزمالك قبل مواجهة المصري الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، تحديا جديدا فى السابعة مساء اليوم الخميس، عندما يواجه نظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile.

أرقام معتمد جمال مع الزمالك قبل لقاء المصرى

قاد معتمد جمال الزمالك فى 5 مباريات، وحقق 5 انتصارات، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، حيث قاد معتمد جمال الزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح، ثم جاءت المباراة الثانية أمام أبو سليم بالكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف دون رد، وفى اللقاء الثالث فاز الفارس الأبيض على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، وفى اللقاء الرابع فاز الزمالك على سوار الغينى برباعية دون رد بالجولة الثانية بالكونفدرالية وفى أخر مباراة فاز الزمالك على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت القيادة الفنى لمدربه معتمد جمال، باحثاً عن مواصلة الانتصارات والعروض القوية، ويغيب عن الزمالك، مصطفى شلبى وحسام عبد المجيد للإصابة، ومحمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكى لأسباب فنية، بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى ومصطفى الزنارى مالم يتم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى والجهاز الفنى للفريق بالعفو عنهم وعودتهم للمشاركة، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش العائد من الإصابة حيث فضل الجهاز الفنى عودته للمشاركة تدريجياً على أن تكون فى الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع محمود علاء،عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمد عبدالشافى، وفيما يخص خط الوسط من المتوقع أن يعتمد على نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا وإبراهيما نداى، على أن يقود الهجوم سيف الجزيرى، وأحمد مصطفى زيزو بالإضافة إلى شيكابالا.