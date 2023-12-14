القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي الاستعداد لمواجهة فريق اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد فوز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة النادي الأهلي .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة

تذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى عبر قناة SSC HD Sports والتي يعلق عليها مدحت شلبى، والمقرر لها الثامنة مساء الجمعة، في ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي

مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية ستقام فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة 15 ديسمبر.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

كأس العالم للأندية 2023

ويملك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

الأهلي ضد اتحاد جدة

ويسعى الأهلي خلال مشاركته في هذه النسخة من البطولة إلى تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه في 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.

وشارك نادى اتحاد جدة مرة واحدة في كأس العالم للأندية قبل ظهوره الثانى اليوم بصفته حامل لقب الدورى السعودى والفريق المستضيف حيث ظهر لأول مرة في نسخة 2005 باليابان بعد عودة البطولة مجددا عقب توقفها 4 سنوات، وجاءت بنظام جديد يضم 7 أندية فقط.