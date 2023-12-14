أن بي أيه: ايقاف درايموند غرين الى أجل غير مسمى

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : خسر غولدن ستايت ووريرز جهود لاعبه "المشاغب" درايموند غرين بعدما أوقفته رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "الى أجل غير مسمى" نتيجة اعتدائه على البوسني يوسف نوركيتش في المباراة ضد فينيكس صنز، وفق ما أعلنت الأربعاء.

وقالت الرابطة في بيانها إنها عاقبت غرين بهذا الإيقاف المفتوح بسبب "تاريخه المتكرر من التصرفات غير الرياضية"، مضيفة "سيكون مطلوباً منه تلبية شروط معينة للرابطة والنادي" قبل السماح له بالعودة الى اللعب.

ويُعد الإيقاف لأجل غير مسمى عقوبة غير معتادة من قبل رابطة الدوري التي تحدد غالباً عدد المباريات.

ومن الأمثلة على العقوبات الكبيرة التي صدرت مؤخراً بحق اللاعبين، إيقاف نجم ممفيس غريزليز جا مورانت 25 مباراة في حزيران/يونيو بعدما شوهد وهو يشهر مسدساً في مقطع فيديو، أو إيقاف لاعب تشارلوت هورنتس مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب مزاعم العنف المنزلي.

وطرد ابن الـ33 عاماً الثلاثاء من المباراة التي خسرها ووريرز أمام فينيكس صنز 116 119 بعد توجيه ضربة لنوركيتش على رأسه.

واعتذر الفائز بلقب الدوري أربع مرات لنوركيتش، قائلاً إنه ضرب البوسني عن طريق الخطأ وكل ما كان يريده هو أن يطالبا بخطأ، مضيفاً "اعتقدت أنه كان يشدني من وركي، وكنت أتأرجح في طريقة للمطالبة بخطأ فأصبته".

وتابع "كما تعلمون، أنا لست شخصاً يعتذر عن أشياء تعمدت القيام بها، لكني أعتذر ليوسف لأني لم أقصد ضربه".

لكن نوركيتش ليس مقتنعاً بحجة غرين، وقال إن الأخير "بحاجة الى مساعدة (علاج نفسي)"، مضيفاً "ماذا يحدث معه؟ لا أعرف. شخصياً، أشعر أن هذا الأخ يحتاج الى المساعدة".

وجاءت هذه العقوبة المفتوحة بعد أسابيع فقط من إيقاف غرين لخمس مباريات بسبب طرده الثاني هذا الموسم نتيجة إمساكه لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير من عنقه خلال المباراة ضد مينيسوتا تمبروولفز في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.