شبانة: فيتوريا يدرس إمكانية عودة طارق حامد بعد إصابة النني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن استفسار فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من معاونيه عن إمكانية عودة طارق حامد من الاعتزال الدولي تحسبا لغياب النني عن كأس الأمم الإفريقية للإصابة .

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن فيتوريا يترقب حاليا الموقف النهائي للنني وحسم أمر غيابه من عدمه حتى يتم فتح خطوط إتصال مع طارق حامد لإقناعه بالتراجع عن قراره.

وأثبتت الفحوصات المبدأية التي أجراها النني، إصابته في أوتار الركبة، ولم يتحدد بعد فترة غيابه حتي يكمل باقي الفحوصات والوقوف علي حجم الإصابة النهائي.

ويتابع الجهاز الطبي لمنتخب مصر مع نظراءه بالفريق الإنجليزي لمتابعة إصابة اللاعب التي جائت قبل أقل من شهر لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في يناير 2024.