الأهلي ٢٠٠٧ يواجه الإسماعيلي في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧، اليوم الخميس، خارج ملعبه مع الإسماعيلي، ضمن الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٧ مباراة اليوم أمام البلدية وهو يأمل في مواصلة انتصاراته في البطولة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على بلدية المحلة برباعية نظيفة في لقاء الجولة السابقة، ويمتلك أهلي ٢٠٠٧ في رصيده ٣٥ نقطة، مسجلًا ٣٠ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة محمد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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