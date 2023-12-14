أحمد الطيب يكشف سر تعاقد الأهلي إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المعلق الرياضى أحمد الطيب، أن النادي الأهلي تعاقد مع الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وإمام عاشور من أجل أن يضعف الزمالك.

وقال الطيب فى تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري أحمد فتوح أفضل بكثير من كهربا وإمام عاشور وتعاقد الأهلي معهما كان بغرض ضعف الزمالك فقط".

إمام عاشور لم يتألق مع الأهلي لهذا السبب !

أكد الطيب، أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لم يظهر حتى الآن بمستواه المعهود والذي انتظرته الجماهير الحمراء من نجم خط الوسط.

وأضاف المعلق الرياضي في تصريحاته: " الشخصية سبب عدم ظهور إمام عاشور بمستوى مميز مع الأهلي حتى الآن كما كان مع الزمالك ".

وتابع: " إمام عاشور متأثر حتى الآن ولم يتأقلم مع النادي الأهلي بسبب رحيله عن الزمالك ".

وحذر الطيب الأهلي من هجوم فريق اتحاد جدة قبل مواجهة الفريقين في كأس العالم للأندية قائلًا: "هجوم نادي الاتحاد ناري وأخشي على الأهلي من كريم بنزيما وسرعات زكريا هوساوي وإمكانيات رومارينهو إلى جانب تقدم كانتي وتسديداته على المرمى".