مدرب فولهام يمنح الأهلي "روشتة" الفوز على الاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف هيوجو أوليفيرا مدرب حراس المرمى، والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لفريق فولهام الإنجليزي توقعاته لمواجهة الأهلي ضد الاتحاد السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

قال أوليفيرا في تصريحاته تليفزيونية: "منافسة كبيرة ومواجهة صعبة بين الأهلي واتحاد جدة، ستكون مباراة صعبة للغاية، ليس سهلا أن تلعب مباراة مفتوحة أمام اتحاد جدة الذي يملك الكثير من اللاعبين المميزين".

واختتم: "الأهلي مختلف عن اتحاد جدة قليلا، لكن إذا كان لدى الأهلي الوحدة الجماعية سوف يتخطى عقبة اتحاد جدة".

وتطرق أوليفيرا للحديث عن محمد صلاح نجم ليفربول قائلا: "هو أهم لاعب في ليفربول، ومحبي كرة القدم في العالم يحترمون ويحبون صلاح وليس فقط مشجعي ليفربول، فهو رائع، على المستوى الفردي والجماعي".

وأضاف: " عندما تلعب أمام محمد صلاح وليفربول كانت مباراة مجنونة أمامهم ولكن من الصعب أن تُدافع أمام محمد صلاح، بطبيعة الحال هو نجم وأسطورة الدوري الإنجليزي في هذه اللحظة وهو أفضل لاعب في تاريخ مصر".

محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر

واختتم: "أعتقد أن صلاح ينقصه الحصول على كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر، أتذكر العديد من اللاعبين المصريين المميزين مثل مجدي عبد الغني، فهو لاعب مميز، وهو لاعبي المصري المفضل في وقت سابق والآن محمد صلاح هو لاعبي المصري المفضل".