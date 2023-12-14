الأهلي والاتحاد بين "استعادة الهيبة" و"تكريس العقدة" في صدام مونديالي تاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) غدًا لمتابعة مباراة القمة المرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي والاتحاد في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في مدينة جدة السعودية.

ومن المتوقع أن تحظى مباراة الأهلي والاتحاد بالكثير من القوة والندية نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين، حيث تحمل المباراة أهمية كبيرة للفريق الأحمر الذي يسعى لإنهاء عقدة الاتحاد الأزلية، في حين يستهدف النمور تكريس عقدتهم للفريق المصري.

الاتحاد يكتسح الأهلي تاريخيًا:

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق التاريخي للاتحاد على حساب الأهلي حيث سبق أن التقى الفريقان 3 مرات من قبل شهدت تحقيق النمور الفوز فيهم جميعًا بينما لم يتمكن الأهلي في تاريخه من الفوز على نظيره السعودي، وجاءت مواجهات الفريقين تاريخيًا كالآتي:

1- البطولة العربية 1995 .. فاز ‎الاتحاد 1-0.

2- السوبر السعودي المصري 2001 .. فاز ‎الاتحاد 3-2.

3- كأس العالم للأندية 2005 .. فاز ‎الاتحاد 1-0.

ويسعى فريق الاتحاد السعودي في مباراة الجمعة لتأكيد أفضليته التاريخية على حساب الأهلي وتحقيق الفوز الرابع وتكريس عقدته للفريق المصري، متسلحًا بالقوة الهجومية الضاربة المتمثلة في كريم بنزيما وحمدالله ورومارينيو ونجم الوسط كانتي.

في حين يسعى الأهلي لإنهاء عقدته التاريخية واستعادة الهيبة بتحقيق فوز تاريخي على الفريق السعودي المدكك بالنجوم وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من المونديال ومواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة SSC الرياضية بصوت المعلقين فهد العتيبي ومدحت شلبي.