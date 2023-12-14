القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نارية أمام اتحاد جدة السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" مساء غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي غد الجمعة في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد عبر قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث البطولة، حيث يتولى فهد العتيبي مهمة التعليق على القناة الصوتية الأولى، بينما سيعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

وحقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا عريضًا على أوكلاند سيتي في مباراة الافتتاح بثلاثية دون رد سجلها رومارينيو وكانتي وكريم بنزيما وحسم بطاقة التأهل لملاقاة الأهلي المصري في ربع النهائي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام اتحاد جدة

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – محمد عبدالمنعم - ياسر ابراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور – أليو ديانغ

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو – محمود كهربا

ومن المتوقع أن يتواجد موديست على مقاعد البدلاء في المباراة، فيما سيكون أكرم توفيق في مركز الظهير الأيسر بعد استعادة مستواه على حساب محمد هاني، كما تأكد مشاركة محمد عبدالمنعم من بداية المباراة بعد تأكد جاهزيته الكاملة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

يذكر أن الاجتماع الفني للمباراة، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق اتحاد جدة طاقمًا مكونا من القميص الأصفر والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي بالكامل.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا