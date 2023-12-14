منافس برشلونة المحتمل في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

احتل نادي برشلونة صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وينتظر تحديد منافسه القادم خلال قرعة دور الـ 16، والتي ستقام يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر، كما أنه لن يتمكن البلوجرانا من مواجهة بورتو، صاحب المركز الثاني في مجموعته، ولديه سبعة منافسين محتملين على المواجهة الأوروبية.

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ونستعرض في التقرير التالي الأندية التي من الممكن أن تواجه برشلونة في الدور القادم:

1- كوبنهاجن

احتل الفريق الدنماركي المركز الثاني في المجموعة الأولى وسيكون المنافس الأقل صعوبة في دور الـ16.

2- ايندهوفن

واحتل الفريق الهولندي بمشاركة ديست ولوك دي يونج المركز الثاني في المجموعة الثانية.

3- نابولي

وتأخر بطل إيطاليا عن ريال مدريد في دور المجموعات وسيكون منافسا صعبا لبرشلونة.

4- إنتر ميلان

لم يتمكن فريق النيراتزوري من التغلب على ريال سوسيداد في دور المجموعات وقد يقع أمام برشلونة في الدور التالي.

5- لاتسيو

واحتل الفريق الإيطالي المركز الثاني في مجموعته خلف أتلتيكو مدريد.

6- باريس سان جيرمان

لم يتمكن البطل الفرنسي من التغلب على بوروسيا دورتموند في مجموعته وتأهل كثاني للمجموعة.

7- لايبيزيج

تمكن الفريق الألماني من إنهاء دور المجموعات خلف مانشستر سيتي ولن يكون بالخصم السهل في الدور القادم.