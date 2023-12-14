تشواميني يكشف موعد عودته لتدريبات ريال مدريد

كشف الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن موعد عودته لتدريبات الفريق الملكي بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أنه كان اللاعب الفرنسي نفسه هو الذي أعلن عودته للعمل مع بقية زملائه، كما أنه فعل ذلك أولاً عند خروج الفالديبيباس، موضحًا أنه سيعمل اليوم مع المجموعة. وفي وقت لاحق، قام بذلك على حسابه على الشبكة الاجتماعية اكس.

طالع أيضًا: تطورات جديدة في مفاوضات كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل

وكتب تشواميني منشورًا مرفقًا بعدة صور لتدريباته في صالة الألعاب الرياضية: “بعد جلسات لا نهاية لها في الصالة… حان وقت العودة”.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من الممكن أن يعود تشواميني إلى ريال مدريد لخوض مباراة نهاية الأسبوع ضد فياريال على ملعب البرنابيو. على الرغم من أن أنشيلوتي هو صاحب الكلمة الأخيرة لمعرفة ما إذا كان الفرنسي سيكون على أرض الملعب أم لا في المباراة المقبلة في الدوري.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام يونيون برلين بثلاثة أهداف لهدفين وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.