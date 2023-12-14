تطورات جديدة في مفاوضات كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل

شهدت مفاوضات الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مع منتخب البرازيل تطوراً جديدًا، وباتت مسألة رحيله إلى تدريب السيليساو محل شك.

وأفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن هناك تغيير كبير في مستقبل المدرب، خصوصًا وأن السبب هو قرار محكمة في ريو دي جانيرو بإقالة إدينالدو رودريجيز من منصب رئيس الاتحاد البرازيلي وهو المؤيد الكبير لأنشيلوتي لقيادة البرازيل.

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وقد استند هذا القرار القضائي إلى تغيير مزعوم في القواعد الانتخابية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم قبل انتخابات عام 2002 التي فاز بها إيدنالدو رودريجيز. ومع ذلك، فإن الصحافة البرازيلية ترى وراء هذا الأمر برمته يد رئيسي الاتحاد البرازيلي السابقين ريكاردو تيكسيرا وماركو بولو ديل نيرو اللذين يريدان العودة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون هناك حاليًا رئيس مؤقت حتى الانتخابات، وبالتالي يرون في البرازيل أن وصول أنشيلوتي إلى مقاعد بدلاء المنتخب أمر معقد للغاية. ليس هذا فحسب، بل استبعده الكثيرون بسبب كل المشاكل في الاتحاد البرازيلي.