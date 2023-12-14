بالأسماء.. 3 أفارقة على رادار الاهلي في الشتاء

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دراسة النادي الاهلي عدد من الملفات الخاصة بترشيح بعض اللاعبين الأفارقة تحت السن لضم أحدهم في الشتاء المقبل.

ويأمل النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب التوقيع مع أحد المواهب الأفريقية لتدعيم صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي القادم.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس” لجنة إكتشاف المواهب برئاسة هاني رمزي قدمت تقريرا إلى كولر عن رحلته لمتابعة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة”.

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وأضاف” التقرير شمل ثلاثة أسماء تم ترشيحهم للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة”.

وتابع” هاني رمزي قام بترشيح ثنائي هجوم منتخب مالي مامادو دومبيا و ابراهيم ديارا و السنغالي ادريسا جايا”.

وأنهى حديثه” كولر سيدرس إمكانيات الثلاثي قبل البت في أمرهم سواء بالتعاقد معهم أو صرف النظر عن هذه الصفقات والبحث عن أخرى”.