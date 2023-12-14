بعد هجوم جماهير الاهلي عليه.. نجم الأحمر يقترب من الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع أحد لاعبي النادي الاهلي السابقين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ارتبط اسم اللاعب أحمد حمدي نجم نادي مونتريال الأمريكي بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي القمبل بعد رحيله عن صفوف ناديه.

وأعلن مونتريال الكندي في وقت سابق رحيل اللاعب أحمد حمدي بعد انتهاء تعاقده مع الفريق منذ بداية ديسمبر الحالي.

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وقال عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية ” أحد الوكلاء عرض أحمد حمدي لاعب الاهلي السابق على إدارة الزمالك حيث لقى ترحيبًا بعدما اصبح حرًا وسيكون من السهل التعاقد معه”.

يذكر أن حمدي كان من ناشئي النادي الأهلي وانتقل إلى الجونة، ثم تم إعارته إلى مونتريال الكندي قبل أن يتم شرائه نهائيًا.