نجم الاتحاد السعودي يعلن جاهزيته لـ الاهلي ويتمنى عدم مواجهة السيتي

تحدث البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط فريق الاتحاد السعودي، عن مواجهة فريقه أمام الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية، مؤكدا أن هدف العميد هو الوصول للنهائي.

وقال فابينيو في تصريحات خاصة لصحيفة “الرياضية” السعودية، نشرتها اليوم الخميس: “علينا الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الاهلي المصري غدًا الجمعة، حتى تكون جاهزيتنا ممتازة، لأننا سنقابل فريقًا نعلم مدى جودته وقوته خاصة أنه معتاد على المشاركة في هذه البطولة، لذلك ستكون مباراة قوية بين الطرفين”.

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وأضاف في رده عن سؤال هل يتمنى لقاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في النهائي العالمي، أجاب فابينيو : “الأهم هو أن نصل إلى النهائي بغض النظر عن الفريق الذي سنلعب ضده، ولا أتمنى مقابلة مانشستر سيتي لأنني أعلم أنه فريق قوي ورائع، ولكن إذا واجهناه سنقدم مباراة قوية معهم، ووصولنا إلى النهائي في حد ذاته يعد فخرًا لنا وللبلد المستضيف، وهذا الأهم في الوقت الحالي”.

وانضم النجم البرازيلي للاتحاد في يوليو الماضي لمدة 3 أعوام تنتهي 2026.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السعودي بطل الدوري ومستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023، الاهلي ، بطل أفريقيا، غداً الجمعة.

وافتتح اتحاد جدة مباريات البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي 3-0.