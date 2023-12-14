إصابة النني تربك حسابات المنتخب.. فيتوريا يدرس إعادة أحد الثلاثي المستبعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وقع منتخب مصر في ورطة بعد اصابة محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، وإعلان طارق حامد اعتزاله اللعب دوليًا، بعد استبعده من المنتخب مؤخرًا بقرار من روي فيتوريا.

قال الإعلامي محمد شبانة، ان هناك رغبة من روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفكر في إعادة طارق حامد لصفوف الفراعنة، رغم اعتزاله دوليا.

وقال "شبانة" في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "etc"، إنه تم دراسة إمكانية إعادة طارق حامد لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد إصابة محمد النني مع آرسنال، واحتماليه غيابه بشكل كبير عن كأس أمم أفريقيا.

وأصيب محمد النني بعد مرور 60 دقيقة، من مباراة آرسنال وآيندهوفن، في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بدأ النني أساسيا في مباراة اليوم، بعد فترة غياب طويلة، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكنه غادر أرضية الميدان، في الدقيقة 62.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية إصابة محمد النني في أوتار الركبة، واحتمالية غيابه لأكثر من شهر للعلاج.

وأعلن طارق حامد اعتزاله اللعب دوليًا عقب فوز فريقه ضمك على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري السعودي "دوري روشن السعودي".