"العودة للديار".. كهربا وحجازي في كلاسيكو العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم العربية المباراة الهامة بين الأهلي واتحاد جدة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وتنطبق على مباراة الأهلي واتحاد جدة مقولة أصدقاء الأمس منافسي اليوم.

حيث يمتلك الأهلي بين صفوفه محمود عبد المنعم كهربا الذي احترف في صفوف الاتحاد، بينما يمتلك الاتحاد أحمد حجازي لاعب الأهلي السابق.

كهربا والسعودية

واحترف كهربا في صفوف الاتحاد لمدة موسمين قادمًا من الزمالك وبالتحديد من 2016 وحتى 2018.

وشارك كهربا في 58 مباراة مع النمور، أحرز خلالهم 24 هدف، وصنع 9.

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حجازي العائد

على الجانب الآخر تواجد أحمد حجازي داخل جدران الأهلي على فترات مختلفة كان بدايتها عندما جاء عام 2015.

وشارك حجازي في 56 مباراة مع الأهلي، سجل خلالهم هدفين، وصنع آخر.

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حديث الأصدقاء

وقال كهربا عن مواجهة فريقه السابق: "أعتز بالفترة التي قضيتها مع اتحاد جدة على مدار عامين وحققت خلالها بطولتين مع الفريق، وجمهور الفريق كان يدعمني بقوة خلال فترة تواجدي معهم، وسعيد جدا بمواجهته على ملعب الجوهرة".

فيما علق حجازي على مواجهته للأهلي: "لن تكون مباراة الأهلي سهلة، لا يوجد مباراة سهلة، أعتقد أنها ستكون مواجهة كبيرة أمام فريق كبير، أكبر نادٍ في إفريقيا، و (طرفها الثاني) الاتحاد، أكبر نادٍ في آسيا، مواجهة عربية قوية، وإن شاء الله نحقق المطلوب ونفرح الجماهير".

وبالنظر لكلا اللاعبين نجد أن مباراة يوم الجمعة هي الأولى لكلاهما ضد فرقهما القديمة بعد الرحيل الأخير.