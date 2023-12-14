كأس العالم للأندية.. الأهلي يسلم كأس إفريقيا وقميص الفريق لتزيين ملعب الجوهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تسلمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها المارد الأحمر، وقميص الفريق وعلم النادي، من أجل تزيين ملعب الجوهرة بهم قبل مواجهة اتحاد جدة.

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من بعثة الأهلي الحصول على قميص الأهلي الأساسي والاحتياطي، مدون عليه توقيع اللاعبين من أجل تزيين ملعب الجوهرة ووضعه في متحف "فيفا".

يخوض فريق الكرة بالأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن استعدادات مواجهة اتحاد جدة السعودي في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه اتحاد جدة السعودي، غد الجمعة، على ملعب الجوهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً.