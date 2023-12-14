فريق الـ9 نجوم.. هل يستحق الاتحاد كل هذه الضجة قبل لقاء الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر قطاع كبير من جماهير النادي الأهلي بالقلق إزاء مواجهة نادي الاتحاد السعودي، الذي يضم بين صفوفه، نجوم كرة قدم من الصف الأول حول العالم.

الأهلي والاتحاد يلتقيان الجمعة المقبل 15 ديسمبر، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة، ضمن الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية 2023.

ويتأهل الفائز بينهما لملاقاة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

فريق الـ9 نجوم في الاتحاد

يملك الاتحاد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم 10 أجانب، 9 لاعبين منهم يمكنهم المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، بعد استبعاد البرازيلي لويز فيليبي بسبب الإصابة.

الأجانب التسعة الذين ينوي المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أن يعتمد عليهم ضد الأهلي، هم:

- المصري أحمد حجازي

- البرازيلي مارسيلو جروهي

- البرازيلي إيجور كورنادو

- البرازيلي رومارينيو

- البرازيلي فابينيو

- البرتغالي فيليبي جوتا

- الفرنسي نجولو كانتي

- الفرنسي كريم بنزيما

- المغربي عبد الرزاق حمد الله

ويدافع كل من حجازي وجروهي وكورنادو ورومارينيو وحمد الله عن شعار الاتحاد منذ وقت طويل، فيما انضم الرباعي بنزيما وفابينيو وجوتا وكانتي في صيف 2023.

ويتفوق فابينيو على الثمانية الآخرين في القيمة السوقية، إذ تقدر قيمته بـ38 مليون يورو.

ضجة كبيرة قبل لقاء الأهلي

أسماء عالمية، خبرات كبيرة، وإمكانيات فنية لا شك في جودتها، لكن هل يستحق اللاعبون التسعة كل هذه الضجة، بالنظر إلى أدائهم مع الاتحاد هذا الموسم؟ سؤال نجيب عنه بلغة الأرقام.

- أحمد حجازي: العائد من الإصابة

يعرف الأهلي قيمة أحمد حجازي الفنية والقيادية أكثر من الاتحاد نفسه، لكن البالغ من العمر 32 عامًا بالتأكيد ليس في أفضل أحواله بدنيًا وربما ذهنيًا، بالنظر إلى عودته إلى ملاعب كرة القدم، فقط قبل أسابيع قليلة.

وغاب حجازي عن الاتحاد منذ أن أصيب بقطع في الرباط الصليبي أواخر مايو 2023.

وعاد أمام سباهان أصفهان الإيراني ليشارك قرابة 70 دقيقة، قبل أن يظهر أساسيًا ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، ناجحًا في إكمال أول مباراة له هذا الموسم حتى صافرة النهاية.

- مارسيلو جروهي: الشباك لم تعد نظيفة

يرتدي الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي قميص الاتحاد منذ 2019، لكن مستوياته شهدت تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم، لأن الخط الدفاعي نفسه لم يعد صلبًا في غياب حجازي وشراحيلي.

وخرج جروهي بشباك نظيفة في 7 مباريات من أصل 18 مباراة هذا الموسم.

الرقم يبدو معقولًا، لكنه بعيد تمامًا عن عدد المرات التي خرج بها بشباك نظيفة في الموسم الماضي 2022-2023، عندما تجنب استقبال الأهداف في 20 من أصل 35 مباراة.

- نجولو كانتي: رائع لكنه زجاجي

أصيب كانتي 3 مرات منذ انضمامه إلى الاتحاد، في فترة تبدو قياسية.

الرائع في خط وسط الاتحاد، شارك إجمالًا في 20 مباراة بكل المسابقات الرسمية، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أخرى، مع انخفاض نسبي في الأداء المعهود عنه، نظرًا إلى أنه كان حبيس الدكة في موسم 2022-2023 مع تشيلسي.

- فابينيو: ينتظر أول أهدافه

مميز كذلك فابينيو في قطع الكرات، تمامًا مثل كانتي، لكن أن يتكون خط وسط واحد من كليهما أمر غير محبب فنيًا، بالنظر إلى تشابه أدوارهما، حيث يلعب كلاهما في المركز (6).

وينتظر فابينيو أن يسجل هدفه الأول بعد 18 مباراة خاضها مع الاتحاد هذا الموسم.

- إيجور كورنادو: ساحر برازيلي

يمكن تحديد كورنادو ضمن أسلحة الاتحاد الجيدة حقًا، سواءً هذا الموسم أو الموسم الماضي أو في أي موسم.

صانع الألعاب الصريح رقم (10) عانى كثيرًا من المشاركة مع الاتحاد هذا الموسم في مراكز عدة يمينًا ويسارًا، ليصنع 5 أهداف فقط، مقابل 15 تمريرة حاسمة الموسم الماضي في 33 مباراة.

- رومارينيو: العقرب الذي يجب أن تخشى لدغته

تراجعت أرقام رومارينيو، لكنه يبقى مميزًا بالنسبة إلى جماهير الاتحاد، كونه يلعب في كل مراكز الوسط والهجوم تقريبًا.

وأحرز اللاعب الذي نصب نفسه الهداف الأجنبي رقم 1 في تاريخ الاتحاد، 6 أهداف هذا الموسم، كما قدم 3 تمريرات حاسمة، لذا يمكن بالفعل أن نحذر الأهلي من خطورته.

- جوتا: 30 مليون يورو طارت في الهواء

هل تعرف أن جوتا القادم من سلتيك الاسكتلندي بـ30 مليون يورو، هو ثاني أغلى صفقة في تاريخ الاتحاد؟

الملفت أنه خرج من قائمة الاتحاد المحلية، ليحق له المشاركة فقط في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، ما أوقف مشاركات الجناح البرتغالي عند 10 مباريات، سجل خلالها مرتين دون أن يصنع.

- كريم بنزيما: اسم كبير ولكن

يعد بنزيما بمثابة حجر الأساس لفريق الاتحاد، كرونالدو في النصر ونيمار مع الهلال ومحرز بالأهلي.

لكن المهاجم الفرنسي الذي يملك كرة ذهبية في مسيرته المميزة مع كرة القدم، لم يتأقلم بعد في الاتحاد ليدخل في خلافات تسببت في طرد سانتو، ثم يكتفي بإحراز 11 هدفًا فقط.

- عبد الرزاق حمد الله: هداف مصاب

يعاني عبد الرزاق حمد الله من إصابة لن تحرمه من المشاركة مع الاتحاد في كأس العالم للأندية، لكنها أبعدته عن لقاء أوكلاند وربما تفعل ذلك أمام الأهلي.

رغم تواجد بنزيما، ظل اللاعب المتوج بلقب هداف الدوري السعودي في موسم 2022-2023، متفوقًا على زملائه في الاتحاد، ليسجل 13 هدفًا في 18 مباراة، مع 3 تمريرات حاسمة.