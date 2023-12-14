آخرهم كهربا.. 4 "أهلاوية" كتبوا التاريخ بقميص اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السعودي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان الاتحاد قد ضرب موعدا مع الأهلي في الدور الثاني من مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0.

وقبل المواجهة العربية المونديالية المنتظرة بين الأهلي والاتحاد السعودية، فهناك 4 لاعبين "أهلاوية"، دافعوا عن ألوان نادي الاتحاد يومًا ما بل وكتبوا تاريخًا مع الفريق السعودي في شتى البطولات.

وفي التقرير التالي نستعرض أرقام وبطولات رباعي النادي الأهلي الذين تألقوا مع الاتحاد السعودي.

إسلام الشاطر

انتقل إسلام الشاطر إلى نادي اتحاد جدة السعودي في موسم 2003-2004، قادمًا من نادي الزمالك.

ورغم أن مسيرة إسلام الشاطر مع اتحاد جدة كانت قصيرة إلا أنه نجح في التتويج بدوري أبطال آسيا وكأس ولي العهد السعودي في موسم 2003-2004.

عماد متعب

في موسم 2008-2009 انتقل عماد متعب إلى فريق الاتحاد السعودي قادمًا من الأهلي ولعب مع الفريق 24 مباراة سجل 14 هدفًا.

وتوج متعب بلقب الدوري السعودي في ذلك الموسم بعدما احتل صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة.

إلا أن هناك أزمة لمتعب لن ينساها مع الاتحاد السعودي وهي إصابته بالرباط الصليبي خلال مشاركته أمام الجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

محمود كهربا

كما لعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي، في صفوف الاتحاد السعودي موسم 2016 قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة، إلا أن إدارة النادي قررت تمديد إعارته لموسم آخر.

ليشارك كهربا مع الاتحاد في 53 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس ولي العهد السعودي في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى كأس السعودية موسم 2017-2018.

أحمد حجازي

يلعب أحمد حجازي حتى هذه اللحظة في فريق الاتحاد السعودي، إذ تم التعاقد معه في موسم 2021-2022، قادما من نادي ويست بروميتش الإنجليزي.

ولعب حجازي مع الاتحاد حتى الآن 82 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف فقط، وقد تمريرة واحدة حاسمة.

وفاز المدافع صاحب الـ32 عامًا مع فريق الاتحاد بثنائية الدوري والكأس السعودي.