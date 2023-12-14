كولر يعاني بسببه.. العدو الذي يطارد الأهلي يُخيف مدربي أوروبا



محمد اسماعيل - القاهرة - ظاهرة سلبية لم يتخلص منها النادي الأهلي هذا الموسم والتي جعلت السويسري مارسيل كولر المدير الفني في مرمى النيران.

الأهلي في آخر 5 مباريات بمختلف المسابقات، تعادل في 4، وانتصر في لقاء وحيد.

المارد الأحمر يحتل وصافة الدوري الممتاز (14 نقطة من 6 مباريات) خلف بيراميدز المتصدر (16 نقطة من 7 جولات).

وفي دوري أبطال أفريقيا، يتصدر الأهلي (5 نقاط) مجموعته ولكن بفارق نقطة واحدة عن ميدياما وشباب بلوزداد وبثلاث نقاط عن يانج أفريكانز.

كولر يكشف عن العدو الأكبر للأهلي

ويعاني الأهلي من ظاهرة إهدار الأهداف أمام المنافسين، حتى أصبح الأمر بمثابة الصداع المُزمن الذي يثير قلق كولر والجماهير الحمراء.

الأهلي أضاع على نفسه بطولتين منذ انطلاق الموسم الحالي وهما السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي بسبب كم الأهداف المهدرة، بخلاف النقاط التي فقدها الفريق في الدوري المحلي.

وخرج كولر بعد التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، ليصف إهدار الأهداف بأنه العدو الأكبر للقلعة الحمراء.

وقال كولر في مؤتمر صحفي: "إهدار الأهداف أكبر عدو لنا في الوقت الحالي".

وأضاف: "أهدرنا العديد من الفرص وهو أمر أصبح متكررًا ونعمل بشكل مستمر على علاجه".

وأكمل: "سوف نتحدث مع اللاعبين لعودة الثقة، في الشق الهجومي لعلاج ظاهرة إهدار الفرص، الجهاز الفني يقوم بدوره بشكل مستمر في علاج هذا الأمر".

ويبدو أن هذا العدو يطارد أندية أوروبا أيضًا، فليس كولر هو المدرب الوحيد الذي يعاني من تلك الظاهرة السلبية.