الفرص الضائعة.. خيبة أمل أرتيتا في أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسنال سقط ضحية هذا الأسبول لظاهرة إهدار الفرص وهو ما جعله يتكبد الخسارة الثانية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام أستون فيلا بنتيجة 1-0.

أرتيتا مدرب أرسنال تحدث في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة عندما تؤدي بالطريقة التي ظهرنا بها ضد أستون فيلا، لم أر فريقًا يفعل ما فعلناه مع فيلا لكننا خسرنا في النهاية".

وأضاف: " كانت لدينا بعض المواقف المفتوحة الحقيقية لوضع الكرة في الشباك أو إرسال تمريرة حيث كان المرمى مفتوحًا بالكامل لكننا لم نجده".

وطالب أرتيتا لاعبيه بتجاوز خسارته الثانية هذا الموسم، قائلًا: "لقد قلت للأولاد ارفعوا رؤوسكم، هناك الكثير من الأشياء التي قمنا بها حقًا بشكل جيد ولكن لم تكن لدينا الدقة المطلوبة في إنهاء الفرص بالمستوى الذي يجعلنا نفوز بالمباراة".

تشافي: قمنا بـ31 تسديدة أمام جيرونا.. ونحتاج لتحسين إنهاء الفرص

وعلى غرار أرتيتا، كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه دفع ثمن إهدار الأهداف أمام جيرونا.

برشلونة تلقى هزيمة قاسية ضد جيرونا بنتيجة 4-2 يوم الأحد الماضي بمسابقة الدوري الإسباني.

وصرح تشافي، قائلًا: "النتيجة سيئة بكل تأكيد ولكننا لم نلعب بشكل سيء، لم نقم باستغلال الفرص أمام المرمى، ونحتاج لتحسين إنهاء الهجمات والدفاع أيضًا".

وأضاف: "كانت المباراة بين أيدينا لكننا لم نستغل ذلك، قمنا بـ 31 تسديدة على المرمى يجب أن يكون هناك فعالية