شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام علي ماهر أمام الزمالك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل على ماهر المدير الفني لفريق للمصرى البورسعيدى، تحديا جديدا فى السابعة مساء اليوم الخميس، عندما يواجه نظيره الزمالك البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة دورى nile.

أرقام على ماهر أمام الزمالك

واجه على ماهر المدير الفنى للمصرى، فريق الزمالك فى 11 مباراة قبل لقاء الليلة، سواء كان مديراً فنياً لإنبى أو الأسيوطى سبورت "بيراميدز حالياً" أو سموحة أو المصرى البورسعيدى أو فيوتشر لم يعرف الفوز فى أى منها، حيث تعادل مرة واحدة وخسر 10 لقاءات وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

وكانت آخر مواجهة لعلى ماهر أمام الزمالك تلك التى أقيمت فى الدور الثانى يوم 8 يوليو الماضى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان على القيادة الفنية لفيوتشر.

حذر على ماهر لاعبى المصرى من حالة الانتعاشة الكروية التى يعيشها فريق الزمالك فى الفترة الأخيرة تحت القيادة الفنية لمعتمد جمال مدرب الفريق الأبيض، خاصة بعدما حقق الزمالك العلامة الكاملة بـ3 انتصارات فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى فوزه الأخير بالدورى على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد فى حراسة المرمى، كريم العراقى - أحمد منصور – باهر المحمدى - عمرو سعداوى، خط الوسط: محمود حمادة – إيزى إيميكا - محمد الشامى - إلياس الجلاصى - غيلاس قناوى، الهجوم: فخرالدين يوسف.